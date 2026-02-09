El líder de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado este domingo los resultados obtenidos por su formación en las elecciones en Aragón, donde ha logrado siete escaños más, y ha asegurado que lo más importante de la jornada es que la comunidad “ha derrotado” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una comparecencia desde la sede nacional del partido en Madrid, Abascal ha señalado que los aragoneses han hablado “con claridad” y ha agradecido a los votantes que hayan permitido a Vox duplicar su representación en el parlamento autonómico. “La respuesta de los aragoneses ha sido clara: quieren más Vox y más voz para el sentido común”, ha afirmado.

El dirigente ha advertido al Partido Popular sobre las posibles negociaciones para formar gobierno en la comunidad. Ha señalado que el PP podrá contar con Vox si opta por cambiar sus políticas, pero ha advertido de que si “pretende seguir con las mismas” que motivaron la salida de su formación de ejecutivos autonómicos anteriores, entonces “tienen al PSOE”.

Abascal ha indicado que los requisitos y límites de Vox para alcanzar acuerdos ya han quedado claros en otros territorios, como Extremadura, y ha sostenido que son conocidos por la ciudadanía, aunque —ha dicho— “parece que los únicos que no las conocen son los políticos”. Asimismo, ha anunciado que este será el mensaje que trasladará en los próximos días, comenzando por Castilla y León, donde presentará a los candidatos del partido para las próximas elecciones autonómicas.

El líder de Vox también ha felicitado al Partido Popular y a su candidato, Jorge Azcón, por haber ganado los comicios en Aragón, si bien ha subrayado que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha perdido tanto en porcentaje de voto como en escaños.

Abascal ha destacado que los diputados perdidos por PP y PSOE coinciden con los siete escaños que ha ganado Vox, que ha pasado de 7 a 14 representantes en las Cortes aragonesas. A su juicio, este resultado demuestra que los ciudadanos han dado una respuesta “clara” al “bipartidismo”.

“Lo más importante de lo que ha sucedido esta noche es que Aragón ha derrotado a Pedro Sánchez, igual que Extremadura”, ha remarcado, al tiempo que ha defendido que su formación ha centrado la campaña en los problemas de la ciudadanía, como el acceso a la vivienda, las listas de espera en la sanidad o la inmigración irregular. Según ha añadido, Vox ha logrado este avance pese a tener “toda la maquinaria” de PP y PSOE “empleada a fondo en su contra”.