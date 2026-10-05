MADRID. — El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reaccionado con dureza a la convocatoria de elecciones generales del 29 de noviembre durante su intervención en el programa Espejo Público de Antena 3. El líder de la formación ha situado la política exterior y la seguridad fronteriza en el centro de su discurso crítico hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

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«Creo que no debo empezar la entrevista sin señalar que vamos a ir a votar con Ceuta invadida, y con un candidato con los intereses de Marruecos», ha arrancado Abascal al ser preguntado por el adelanto electoral. En su primera valoración pública tras el anuncio de los comicios, el dirigente político ha ido directo al grano y ha calificado al presidente del Gobierno como «el candidato marroquí en España».

Con estas declaraciones, Vox marca las líneas maestras de su estrategia de campaña, situando la soberanía nacional, la inmigración y las relaciones bilaterales con el país alauí entre sus ejes argumentales prioritarios para disputar el voto en la próxima cita con las urnas.

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