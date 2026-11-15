Granada CF vs AD Ceuta FC
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Ficha del partido
- Jornada: 16 de Segunda División (LaLiga Hypermotion)
- Fecha y hora: domingo 29 de noviembre de 2026, 17:00 h (hora peninsular)
- Dónde ver: LaLiga Hypermotion: Movistar Plus+ (LALIGA TV Hypermotion), GOL y Orange (Fútbol 2). Algunos partidos, en abierto por TV autonómica.
Previa
El AD Ceuta visita a Granada CF en la jornada 16 de Segunda División. El partido se juega el domingo 29 de noviembre de 2026, 17:00 h (hora peninsular).
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Cómo llegan
- Granada CF — 7º con 23 pts. Últimos partidos: W W W W W
- AD Ceuta FC — 22º con 5 pts. Últimos partidos: L L L L L
Clasificación de Segunda División
|#
|Equipo
|Pts
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Forma
|1
|Almeria
|32
|14
|10
|2
|2
|26
|11
|W W D D W
|2
|Castellón
|30
|13
|9
|3
|1
|24
|5
|W D W W L
|3
|Girona
|24
|14
|7
|3
|4
|24
|13
|W L L W W
|4
|Burgos
|24
|14
|7
|3
|4
|20
|17
|L W D W W
|5
|Mallorca
|23
|13
|6
|5
|2
|18
|10
|D W D D W
|6
|Eibar
|23
|12
|7
|2
|3
|21
|14
|D L D L W
|7
|Granada CF
|23
|12
|7
|2
|3
|20
|14
|W W W W W
|8
|Sporting Gijon
|23
|14
|7
|2
|5
|16
|17
|D L W L W
|9
|Oviedo
|21
|14
|6
|3
|5
|20
|18
|L W L D W
|10
|Cordoba
|20
|14
|6
|2
|6
|25
|25
|D W D W W
|11
|Las Palmas
|20
|13
|6
|2
|5
|19
|21
|W W W L L
|12
|Valladolid
|18
|14
|5
|3
|6
|22
|21
|L W W L L
|13
|Sabadell
|18
|13
|4
|6
|3
|12
|11
|D L D L W
|14
|Tenerife
|15
|12
|3
|6
|3
|15
|17
|D D D D L
|15
|Leganes
|15
|14
|4
|3
|7
|14
|24
|W L L D L
|16
|Eldense
|14
|13
|4
|2
|7
|13
|19
|L L L W W
|17
|Celta de Vigo II
|13
|13
|3
|4
|6
|19
|25
|L D L D W
|18
|Real Sociedad II
|13
|14
|3
|4
|7
|17
|24
|D D W L L
|19
|FC Andorra
|11
|13
|3
|2
|8
|18
|24
|L D L L W
|20
|Cadiz
|10
|13
|2
|4
|7
|16
|18
|L L W L L
|21
|Albacete
|10
|13
|3
|1
|9
|13
|24
|W W W L L
|22
|AD Ceuta FC
|5
|13
|1
|2
|10
|10
|30
|L L L L L
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Datos actualizados automáticamente. Fuente: API-Football.