El momento más esperado por los aficionados de la Fórmula 1 ha llegado. Este lunes 9 de febrero de 2026, Aston Martin presenta al mundo el AMR26, el primer monoplaza diseñado íntegramente bajo la batuta del genio de la aerodinámica Adrian Newey. Con este coche, Fernando Alonso buscará la ansiada victoria 33 y, por qué no, pelear por su tercer mundial en la nueva era reglamentaria de la F1.

Horario de la presentación del Aston Martin 2026

El evento se llevará a cabo hoy desde Ithra (Arabia Saudí), un escenario espectacular para dar inicio a la temporada de presentaciones más ambiciosa del equipo británico.

• Hora peninsular (España): 20:00 horas.

• Hora en Canarias: 19:00 horas.

Dónde ver la presentación en directo y gratis

Existen varias vías para no perderse ni un detalle de las formas del nuevo coche de Alonso y Lance Stroll:

• Televisión (Pago): El canal DAZN F1 retransmitirá el evento íntegro con el análisis de sus expertos habituales.

• Streaming Gratis (YouTube/TikTok): Aston Martin ofrecerá la señal en directo de forma gratuita a través de sus canales oficiales en TikTok y YouTube.

• DAZN (Gratis): La plataforma DAZN suele habilitar este tipo de eventos de forma gratuita simplemente registrándose en su aplicación, sin necesidad de suscripción de pago.

¿Por qué es un coche histórico?

1. Adrian Newey: Es el primer proyecto del ingeniero más laureado de la historia para Lawrence Stroll.

2. Motor Honda: Marca el inicio de la colaboración exclusiva de Aston Martin con Honda como motorista oficial.

3. Nueva Era: El AMR26 estrena el reglamento técnico de 2026, con motores más eléctricos y aerodinámica activa.