La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria este martes 10 de noviembre de 2026 tras detectar la posible presencia de Listeria monocytogenes en productos lácteos de la marca Priégola, según una notificación de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid.

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Productos afectados y recomendaciones AESAN

Los productos implicados, todos bajo la marca Priégola, son los siguientes lotes: 299, 300, 302, 303, 307, 308, 309 y 310, correspondientes a:

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Leche Fresca Entera Priégola 1 litro

Leche Fresca Semidesnatada Priégola 1 litro

Leche Fresca Desnatada Priégola 1 litro

Leche Fresca Semidesnatada Priégola sin lactosa 1 litro

Priégola Lában Cremoso (leche fermentada) 1 litro

Priégola Simbiotic Drink (leche fermentada) 500 ml

Nata Fresca Priégola 1 litro

Nata Fresca Priégola 250 ml

La distribución inicial de estos lotes se ha realizado en la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. No obstante, no se descarta que existan redistribuciones hacia otras comunidades autónomas. La AESAN ha comunicado los detalles a todas las autoridades competentes mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), para que procedan a la retirada de los productos afectados de los canales comerciales.

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Se ha recomendado a las personas que posean en su domicilio productos de alguno de los lotes señalados que se abstengan de consumirlos. Si alguien los ha ingerido y presenta síntomas como vómitos, diarrea o fiebre —compatibles con los de la listeriosis— se le aconseja acudir a un centro de salud. En el caso de mujeres embarazadas, la agencia insta a consultar las recomendaciones oficiales sobre alimentos que se deben evitar, así como las medidas específicas que ha difundido AESAN para prevenir la listeriosis durante el embarazo.

Además, AESAN insiste en la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.

Normativa aplicable y situación epidemiológica de la listeriosis en España

Desde el año 2015, la listeriosis es una enfermedad de declaración obligatoria en España. Los pacientes que la padecen suelen hospitalizarse y los informes epidemiológicos indican que los casos han aumentado especialmente entre personas mayores, menores de un año y mujeres embarazadas. ([cne.isciii.es])

Legalmente, los criterios microbiológicos para los alimentos se regulan en el Reglamento (CE) nº 2073/2005, que fija los límites permitidos de Listeria monocytogenes en alimentos listos para el consumo. Una modificación reciente, el Reglamento (UE) 2024/2895, obliga a que, si no se puede demostrar que el producto no sobrepasará un umbral de 100 unidades formadoras de colonias por gramo durante su vida útil, se exija que Listeria no esté detectada en 25 gramos. Esta modificación ha sido aplicable desde el 1 de julio de 2026. ([boe.es])

En paralelo, los últimos datos oficiales muestran que en 2024 se notificaron 466 casos de listeriosis en residentes en España, una incidencia mayor que la media de la Unión Europea. Los productos lácteos —como la leche cruda y los quesos frescos— son señalados entre los alimentos de mayor riesgo, junto con carnes procesadas, pescados ahumados o ensaladas preparadas. ([cne.isciii.es])