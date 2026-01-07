La Copa Africana de Naciones 2025 ya conoce a sus ocho mejores selecciones. Tras el cierre de los octavos de final este martes, el torneo entra en su fase más crítica con los gigantes del continente listos para la batalla. Marruecos, Senegal, Nigeria y los campeones defensores, Costa de Marfil, han cumplido con los pronósticos en una ronda marcada por el drama, las prórrogas y la consagración de las grandes estrellas internacionales.

Marruecos y Camerún: El duelo estelar de cuartos

La anfitriona, Marruecos, sigue firme en su camino hacia un título que se le resiste desde hace cinco décadas. Los «Leones del Atlas» vencieron por la mínima a Tanzania (1-0) en Rabat gracias a un gol decisivo de Brahim Díaz, quien se consolida como el líder espiritual del equipo.

Sin embargo, el camino no será fácil: en cuartos de final se medirán a la histórica Camerún. Los «Leones Indomables» llegan con la moral por las nubes tras una victoria agónica (2-1) frente a Sudáfrica, en un partido que recordó por qué son pentacampeones africanos. El choque entre Marruecos y Camerún se perfila como una «final anticipada» por historia y potencial de plantilla.

Los favoritos no perdonan: Salah y Osimhen deciden

Las grandes figuras de la Premier League y la Serie A han hecho acto de presencia para rescatar a sus naciones:

Egipto: Sufrió lo indecible ante Benín, pero Mohamed Salah apareció en el último suspiro de la prórroga para firmar el 3-1 definitivo.

Sufrió lo indecible ante Benín, pero apareció en el último suspiro de la prórroga para firmar el 3-1 definitivo. Nigeria: Fue el equipo más contundente de la ronda, arrollando a Mozambique (4-0) con un Victor Osimhen estelar que firmó un doblete.

Fue el equipo más contundente de la ronda, arrollando a Mozambique (4-0) con un estelar que firmó un doblete. Senegal: Los «Leones de la Teranga» mantienen su condición de invictos tras despachar a Sudán y se preparan para un derbi de alta tensión contra Mali.

Los «Leones de la Teranga» mantienen su condición de invictos tras despachar a Sudán y se preparan para un derbi de alta tensión contra Mali. Costa de Marfil: Los vigentes campeones demostraron que quieren revalidar el trono con un sólido 3-0 ante Burkina Faso.

Horarios y cruces de Cuartos de Final

La competición se reanudará este fin de semana con los siguientes enfrentamientos:

Viernes, 9 de enero:

Mali vs. Senegal

Camerún vs. Marruecos

Sábado, 10 de enero:

Egipto vs. Costa de Marfil

Nigeria vs. Argelia

La gran final se disputará el próximo 18 de enero en el Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, donde África coronará a su nuevo rey.