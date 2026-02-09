El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantiene este lunes encuentros bilaterales en Madrid con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, y con el enviado de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, en el marco de las negociaciones internacionales sobre la excolonia española.

Estos encuentros se producen después de que Albares se reuniera el sábado con los ministros de Exteriores de Argelia y Mauritania, dos actores fundamentales en el conflicto, en reuniones que se desarrollan con absoluto hermetismo.

El primero de los encuentros será con el enviado de la ONU, a las 16:30 horas en la sede del Ministerio, y a las 18:00 horas se verá con Bourita. Hasta ahora, sobre las reuniones del sábado, Albares solo ha hecho declaraciones en redes sociales sobre los lazos bilaterales y la buena sintonía con ambos países, sin mencionar directamente la cuestión del Sáhara Occidental.

Marruecos defiende un plan de autonomía para la excolonia, respaldado en 2022 por el Gobierno español y avalado por Naciones Unidas, que considera que «una autonomía genuina podría representar el resultado más factible» para la región, según la resolución del Consejo de Seguridad del pasado 31 de octubre.

Asimismo, el pasado 29 de enero la Unión Europea expresó su apoyo a que una futura solución para el Sáhara Occidental garantice la libre determinación del pueblo saharaui, basándose en el plan de autonomía propuesto por Marruecos «con el fin de alcanzar una solución justa, duradera y mutuamente aceptable del conflicto».