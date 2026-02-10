El artista presenta su libro ‘Inevitablemente yo’, un ejercicio terapéutico nacido tras perder «el norte y la ilusión» y verse obligado a suspender su carrera

Antonio Orozco regresó este lunes, 10 de febrero, al plató de ‘El Hormiguero’ para protagonizar una de sus entrevistas más íntimas y descarnadas. En una conversación sincera con Pablo Motos, el cantante barcelonés desgranó las razones que le han llevado a publicar su libro, ‘Inevitablemente yo’, una obra que nace de un proceso de sanación personal tras haber atravesado una grave crisis de salud mental. «Toqué fondo», confesó el artista, revelando que llegó un punto en su trayectoria profesional en el que se sintió incapaz de continuar.

El origen de este bache emocional se sitúa, según explicó el propio Orozco, tras un concierto en Bruselas. A pesar de que la actuación fue un éxito de público, el cantante admitió haber experimentado un «recuerdo muy vacío» de aquella noche. Fue el detonante de una sensación de incapacidad absoluta para afrontar los compromisos laborales que tenía por delante: «Comencé a sentir que no era capaz de enfrentarme a una nueva gira», detalló en el programa de Antena 3.

Para alguien que siempre ha considerado el trabajo como un pilar fundamental y un ejemplo de vida, admitir su vulnerabilidad fue el paso más doloroso. Orozco recordó con especial dureza el momento en el que tuvo que comunicar a su representante que no podía seguir adelante. «Había perdido la forma, el norte e, incluso, te podría decir que la ilusión», relató ante la mirada atenta de Motos.

Un ejercicio de introspección propuesto por su psicólogo

La situación límite que vivió el intérprete de ‘Devuélveme la vida’ fue el resultado de lo que él define como «un montón de heridas que se van tapando» y que, finalmente, acabaron por aflorar de manera conjunta. Ante esta encrucijada, Orozco entendió que la única salida era iniciar un proceso de introspección profunda: «O empiezo a mirar adentro, o yo no sé por dónde tengo que salir».

Para superar este trance, el cantante recurrió por primera vez en su vida a la ayuda profesional de psicólogos. Fue precisamente su terapeuta quien le propuso realizar un ejercicio diario de escritura para canalizar sus pensamientos. Este hábito derivó en una colección de 365 historias diarias que, finalmente, han dado forma a su nuevo libro.

Con ‘Inevitablemente yo’, Antonio Orozco busca no solo compartir su proceso de recuperación, sino también visibilizar los problemas de salud mental que afectan a tantas personas. «Nunca imaginé que la historia que iba a contar sería tan bien recibida; me di cuenta de que muchas personas se encuentran en la misma situación», concluyó el artista, subrayando que este libro es, ante todo, un intento de buscar su mejor versión tras haber superado su momento más oscuro.