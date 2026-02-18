La festividad, que conmemora la revelación del Corán al profeta Mahoma, se extenderá hasta el próximo 20 de marzo con el fin del ayuno o Eid al Fitr

España se suma desde este martes, 17 de febrero, a la celebración del Ramadán, el mes más sagrado para la religión islámica. Más de 2,5 millones de musulmanes residentes en nuestro país, junto a unos 2.000 millones de fieles en todo el mundo —una cuarta parte de la población global—, inician un periodo de oración, ayuno y autorreflexión que marca el noveno mes del calendario lunar.

El origen: la revelación del Corán

La raíz de esta tradición se remonta al año 610 d.C. Según la doctrina islámica, fue durante este mes cuando el arcángel Gabriel se apareció al profeta Mahoma (Muhammad) para revelarle el Corán, el libro sagrado del Islam. Este acontecimiento, conocido como Laylat Al Qadar (la Noche del Destino), convirtió al Ramadán en un pilar espiritual fundamental.

Al regirse por el calendario lunar o hijri, el inicio de la festividad varía cada año según el avistamiento del primer cuarto creciente de la luna. En este 2026, el calendario establece tres hitos clave en España:

18 de febrero: Primer día de ayuno.

Primer día de ayuno. 19 de marzo: Último día de ayuno.

Último día de ayuno. 20 de marzo: Celebración del Eid al Fitr, la festividad que simboliza la ruptura definitiva del ayuno.

Los cinco pilares y la disciplina del ayuno

El Ramadán es uno de los cinco pilares del Islam. Durante este tiempo, los fieles deben abstenerse de comer, beber, fumar y mantener relaciones sexuales desde el amanecer hasta el anochecer. Es un ejercicio de purificación y acercamiento a Dios, donde la caridad y la oración cobran un protagonismo absoluto.

La jornada queda estructurada por cinco momentos de rezo obligatorios: Fajr (alba), Dhuhr (mediodía), Asr (tarde), Magrib (puesta de sol) e Isha (noche). En España, la duración del ayuno oscilará entre las 12 horas y 21 minutos del primer día y las 13 horas y 37 minutos de la jornada final, conforme los días se alargan.

Cada noche, el fin del ayuno diario se celebra con el iftar, una cena comunitaria donde familias y amigos se reúnen para compartir platos tradicionales. Las mezquitas también suelen organizar comidas colectivas para fomentar la fraternidad.

Exenciones y obligaciones sociales

La observancia es obligatoria para adultos con buena salud física y mental. No obstante, la religión contempla excepciones para garantizar el bienestar de los fieles. Están exentos de ayunar:

Niños y personas con enfermedades crónicas o mala salud.

Mujeres embarazadas, lactantes o con la menstruación.

Viajeros, quienes deberán compensar los días no ayunados posteriormente.

Aquellos que no puedan cumplir con el ayuno por motivos de salud deben, en su lugar, alimentar a una persona necesitada por cada día no cumplido o aportar el equivalente económico.

El cierre: Eid al Fitr y el Zakat

El mes santo concluye con el Eid al Fitr. Además de las comidas festivas y los regalos, los musulmanes cumplen con el Zakat al Fitr, una limosna obligatoria destinada a los más pobres. Este acto de caridad asegura que toda la comunidad, independientemente de su situación económica, pueda celebrar dignamente el fin del sacrificio.