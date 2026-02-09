Dos ciudadanos rusos detenidos por el Servicio Federal de Seguridad (FSB) han admitido su participación en el atentado contra el teniente general Vladímir Alexéyev, número dos de la inteligencia militar rusa, así como sus vínculos con el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).

El FSB identificó a los detenidos como Liubomir Korba, de 65 años, quien habría ejecutado el ataque, y Víktor Vasin, de 66 años, su cómplice. Según las autoridades rusas, ambos planearon y ejecutaron el atentado por órdenes del SBU, que ofreció un pago en criptomonedas a Korba por su participación.

De acuerdo con la investigación, Korba fue reclutado en agosto de 2025 en Ternopil, Ucrania, donde recibió entrenamiento en tiro y manejo de sistemas de comunicación, antes de trasladarse a Rusia por la ruta Kiev-Chisináu-Tiflis-Moscú. Su hijo, Lubos Korba, ciudadano polaco, habría colaborado en su reclutamiento con apoyo de los servicios de inteligencia polacos.

El FSB explicó que Korba vigiló a altos mandos militares rusos en Moscú, extrajo un arma con silenciador de un escondite y, tras disparar a Alexéyev, huyó a Emiratos Árabes Unidos, donde fue detenido a solicitud de Moscú. Vasin habría facilitado alojamiento durante la preparación del atentado y estaría vinculado al Fondo de Lucha contra la Corrupción, organización ilegalizada en Rusia.

Alexéyev resultó herido en abdomen, brazo y pierna en su domicilio en Moscú. El incidente ocurre pocos días después de que su superior, Ígor Kostiukov, se reuniera con delegaciones ucranianas y estadounidenses en Abu Dabi para discutir posibles negociaciones de paz. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusó a Ucrania de intentar sabotear dichas negociaciones mediante el atentado.

Este ataque se suma a una serie de atentados dirigidos contra altos mandos militares rusos en los últimos años, incluido el asesinato del jefe de operaciones del Estado Mayor, Fanil Sarvárov, en diciembre pasado. Alexéyev también es conocido por su participación en negociaciones con el líder del grupo mercenario Wagner, Yevgueni Prigozhin, durante el amotinamiento de 2023.