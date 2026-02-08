El Athletic Club recibe este domingo 8 de febrero de 2026 al Levante UD en la jornada 23 de LaLiga EA Sports. Los leones llegan con la moral por las nubes tras su épica clasificación copera en Mestalla, pero con la urgencia de trasladar ese éxito a la competición doméstica, donde no suman de a tres desde principios de diciembre.

Datos del Partido

Fecha: Domingo, 8 de febrero de 2026

Domingo, 8 de febrero de 2026 Hora: 16:15 (Hora España/CET)

16:15 (Hora España/CET) Estadio: San Mamés (Bilbao)

San Mamés (Bilbao) Canal de TV: Movistar+ (Dial 7 de Movistar y canales de LALIGA TV)

Análisis de los equipos

Athletic Club: Resaca copera y rotaciones

El equipo de Ernesto Valverde encara el partido con el desgaste de los 120 minutos (y el gol agónico de Iñaki Williams) sufridos en Valencia. La gran noticia es el regreso de Nico Williams, que ya entrena al mismo ritmo que sus compañeros. Sin embargo, el «Txingurri» deberá gestionar las cargas de piezas clave que terminaron tocadas.

Dudas: Yuri Berchiche, Íñigo Ruiz de Galarreta, Dani Vivian y Álex Berenguer (todos trabajaron al margen este viernes).

Yuri Berchiche, Íñigo Ruiz de Galarreta, Dani Vivian y Álex Berenguer (todos trabajaron al margen este viernes). Situación: 11.º clasificado con 25 puntos.

Levante UD: Un colista con moral renovada

Pese a su delicada situación en la tabla (penúltimo), el conjunto granota llega a Bilbao tras frenar al Atlético de Madrid con un meritorio empate. El equipo valenciano necesita puntuar desesperadamente para acercarse a la salvación y espera aprovechar el posible cansancio físico de los rojiblancos.

Situación: 19.º clasificado, necesitado de puntos para salir del pozo.

El «Efecto Nico» y la gestión de Lezama

La sesión de entrenamiento de hoy en Lezama ha dejado claro que Valverde priorizará la salud de sus futbolistas. Mientras los titulares en Copa realizaban ejercicios de recuperación, Nico Williams demostró estar listo para recuperar la titularidad. La incógnita reside en el mediocampo: si Galarreta no llega a tiempo, Beñat Prados o Ander Herrera podrían tomar el mando.