El Atlético de Madrid y el Real Betis se vuelven a ver las caras este domingo 8 de febrero de 2026 en la jornada 23 de LALIGA EA Sports. El encuentro llega marcado por lo sucedido hace apenas tres días en La Cartuja, donde el conjunto de Simeone arrolló a los béticos con una «manita» histórica (0-5) para sellar su pase a las semifinales de la Copa del Rey.

Datos del Partido

Fecha: Domingo, 8 de febrero de 2026

Domingo, 8 de febrero de 2026 Hora: 18:30 (Hora España/CET)

18:30 (Hora España/CET) Estadio: Riyadh Air Metropolitano (Madrid)

Riyadh Air Metropolitano (Madrid) Canal de TV: Movistar+ LALIGA TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange)

(Dial 54 de Movistar y 110 de Orange) Streaming: App de Movistar Plus+ y Orange TV

Análisis de los equipos

Atlético de Madrid: La pegada de Lookman y el regreso de la «Araña»

Tras el festival goleador en Sevilla, el Cholo Simeone busca consolidar el liderato liguero. La gran noticia en Copa fue el debut goleador de Ademola Lookman, el refuerzo invernal que ya es el nuevo referente ofensivo. Para este domingo, se espera que Julián Álvarez vuelva al once inicial tras superar el virus estomacal que lo dejó en el banquillo en La Cartuja.

Bajas confirmadas: Pablo Barrios (lesionado en Copa), Alexander Sorloth y Johnny Cardoso.

Pablo Barrios (lesionado en Copa), Alexander Sorloth y Johnny Cardoso. Duda: Marcos Llorente (gestión de cargas).

Real Betis: Herido y con ganas de desquite

El equipo de Manuel Pellegrini llega en su momento más bajo de la temporada tras la «sonrojante» eliminación copera. El técnico chileno tiene el reto de levantar el ánimo de un grupo que históricamente sufre en el feudo colchonero. Las bajas siguen lastrando al equipo, especialmente la del Cucho Hernández, cuya ausencia en el área está siendo crítica.

Bajas confirmadas: Isco Alarcón, Giovani Lo Celso, Sofyan Amrabat, Héctor Bellerín y Cucho Hernández.

Isco Alarcón, Giovani Lo Celso, Sofyan Amrabat, Héctor Bellerín y Cucho Hernández. Novedad: Álvaro Fidalgo podría tener minutos tras su reciente fichaje invernal.

Alineaciones Probables