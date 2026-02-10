La despedida de María: un adiós envenenado con una «bomba» que amenaza los cimientos de la Perfumería

La tensión en la casa De la Reina alcanza su punto de ebullición este martes en ‘Sueños de libertad’. María, una de las figuras más controvertidas de la ficción, está lista para cruzar el umbral de la colonia, pero su partida no será, ni mucho menos, silenciosa. La esposa de Andrés ha decidido marcharse desquitándose contra cada miembro de la familia, dejando tras de sí una revelación que promete alterar el rumbo de la empresa para siempre.

La última estocada de la «villana»

María no solo ha mentido a Andrés sobre su verdadero destino tras abandonar el hogar familiar, sino que ha aprovechado sus últimos momentos para soltar una noticia devastadora sobre el futuro de la Perfumería. Además, antes de cerrar la puerta, la joven le hace una petición totalmente inesperada a Pablo, dejando en el aire si este adiós es definitivo o si se trata de un «hasta luego» cargado de intenciones ocultas.

Conflictos profesionales y secretos peliagudos

En el ámbito laboral, los éxitos de Miguel contrastan con su mala racha sentimental. Sin embargo, su tranquilidad se verá truncada cuando Mabel decida cargarle con un secreto extremadamente delicado que podría traerle graves consecuencias. Por otro lado, Gabriel no atraviesa su mejor momento; el empresario rechaza tajantemente la nueva creación de Luis y le recrimina duramente haber abusado de su confianza, abriendo una nueva brecha entre los perfumistas.

Incertidumbre y llamadas del pasado

Mientras Claudia intenta sin éxito acercarse a Valentina para descubrir qué le ocurre —tras la misteriosa llamada que esta hizo a alguien de su pasado—, su propia vida personal sigue en punto muerto después de que su cita con Salva resultara ser un completo desastre. En paralelo, la colonia da la bienvenida a Marisol, la nueva secretaria contratada por Damián y Tasio, cuya llegada podría refrescar el ambiente en las oficinas… o traer nuevas complicaciones.