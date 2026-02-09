La semana arranca en el palacio de los Luján con un duelo de titanes que marcará el futuro de la familia. Este lunes 9 de febrero de 2026, el capítulo 771 de ‘La Promesa’ sitúa a Manuel en una encrucijada imposible: su intento de expulsar a Leocadia termina en un chantaje emocional que afecta directamente a su hermano.

Claves del capítulo 771 (Lunes 9 de febrero)

• El chantaje de Leocadia: Manuel fracasa al intentar que la misteriosa mujer abandone el palacio. Ella responde con una amenaza rastrera: si se marcha, se llevará a Ángela con ella, arruinando la felicidad de Curro. Manuel, atrapado, se ve obligado a claudicar.

• El dilema de Martina: Tras su apasionado encuentro con Adriano, la culpa la consume. Los billetes a Nueva York regalados por Jacobo son ahora una carga insoportable, mientras Adriano le recuerda que sus sentimientos son lo único real.

• Traición en el servicio: Samuel, despechado por el romance entre Carlo y María Fernández, decide delatarlos ante Petra. Por otro lado, Teresa carga con el peso de haber destruido la relación de Vera y Lope al contar la verdad sobre la marcha del cocinero.

• La guerra de Lorenzo: El capitán no tolera que Curro actúe como un Luján de pleno derecho junto a Ángela. Sin embargo, se topa con la resistencia de Margarita, quien le planta cara sin ningún temor.