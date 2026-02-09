La tensión emocional alcanza su punto máximo en la colonia de los De la Reina. Este lunes 9 de febrero de 2026, el capítulo 494 de ‘Sueños de libertad’ presenta a una Begoña devastada que, ante el temor de perder a su hijo, decide tomar medidas desesperadas mientras la familia se resquebraja por la salida de María.
Claves del capítulo 494 (Lunes 9 de febrero)
- El bautizo de Juanito: Con el corazón en un puño y temiendo que el bebé no sobreviva, Begoña decide bautizarlo de urgencia. A pesar de la sorpresa general, la enfermera tiene muy claro quiénes serán los padrinos. Sin embargo, la esperanza se desvanece cuando Luz comunica el demoledor diagnóstico oficial a Begoña y Gabriel.
- La venganza final de María: Antes de que la nulidad matrimonial sea efectiva, María decide abandonar la casa familiar, pero no lo hará en silencio. Aprovecha su despedida para arremeter contra todos y desquitarse por los desplantes sufridos. Además, miente deliberadamente a Andrés sobre su verdadero destino.
- Movimientos en la fábrica: Damián y Tasio cierran la contratación de Marisol como secretaria, un movimiento que traerá cola en la oficina. Por su parte, Tasio sigue bajo la vigilancia de Carmen, quien no se fía de sus últimas decisiones.
- Secretos del pasado: Valentina encuentra el valor necesario para realizar una llamada telefónica a una persona de su pasado que podría cambiar su situación actual. Mientras tanto, la vida amorosa de Claudia sufre un revés: su cita con Salva resulta ser un completo desastre.