La tensión alcanza su punto álgido en el palacio de ‘La Promesa’. Esta semana, del 9 al 13 de febrero, la serie estrella de las tardes de La 1 llega a su capítulo 775 con un Lorenzo desquiciado y una planta de servicio revolucionada por los romances y los planes de futuro.

Aquí tienes el desglose de lo que sucederá en cada capítulo:

Lo que pasará día a día en ‘La Promesa’

• Lunes 9 (Capítulo 771): El fracaso de Manuel

Manuel se topa con un muro al intentar expulsar a Leocadia del palacio. Mientras tanto, el drama amoroso se complica: Samuel delata el beso entre Carlo y María ante Petra, y Martina y Adriano aceptan con dolor que su amor es imposible. Por su parte, Lorenzo empieza a jugar sucio difundiendo que Ángela ha perdido el juicio.

• Martes 10 (Capítulo 772): Verdades y reproches

Vera decide no callar más y se sincera con el servicio. En la planta noble, Alonso y Manuel protagonizan un fuerte choque por la presencia de Leocadia. Además, Petra teme por el futuro del refugio, ya que el negocio de los churros no da los beneficios esperados.

• Miércoles 11 (Capítulo 773): ¡Campanas de boda!

Doble anuncio matrimonial: Enora y Toño confirman su boda (pagada por Manuel), y Curro y Ángela dejan a la familia en shock al anunciar su compromiso. En el servicio, Petra sorprende con un beso a Cristóbal, mientras Margarita le confiesa a Martina que conoce su secreto sobre el beso con Adriano.

• Jueves 12 (Capítulo 774): Amenazas y violencia

La situación se vuelve insostenible. Lorenzo amenaza directamente a Curro por su compromiso, y la tensión con Alonso estalla de forma física: ¡están a punto de llegar a las manos! Santos, por su parte, sigue malmetiendo y le cuenta a Leocadia los movimientos de Teresa.

• Viernes 13 (Capítulo 775): El triunfo de Alonso

En el cierre de la semana, Alonso logra imponer su autoridad sobre un Lorenzo cada vez más acorralado. Enora propone a Toño un cambio de vida radical: irse al extranjero para trabajar en el control de calidad de motores, mientras Adriano se resigna a perder a Martina.