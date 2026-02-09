La intensidad no da tregua en la colonia de ‘Sueños de libertad’. Esta semana, del 9 al 13 de febrero, la serie líder de las tardes en Antena 3 se enfrenta a momentos de gran carga emocional con el diagnóstico del pequeño Juanito y la salida incendiaria de María, que no se irá sin dejar víctimas a su paso.

Aquí tienes todo lo que sucederá en los próximos capítulos:

Lo que pasará día a día en ‘Sueños de libertad’

• Lunes 9 (Capítulo 494): La verdad sobre Juanito y la venganza de María

Begoña elige a los padrinos de Juanito en un clima de tensión, justo cuando Luz comunica el demoledor diagnóstico del bebé a sus padres. Mientras tanto, María aprovecha su marcha definitiva para arremeter contra todos los miembros de la casa. Además, Damián y Tasio contratan a Marisol como secretaria y María miente a Andrés sobre su verdadero destino.

• Martes 10 (Capítulo 495): Secretos peliagudos y una bomba final

Miguel celebra sus éxitos profesionales pero Mabel le confía un secreto muy peligroso. Por otro lado, Gabriel rechaza la última creación de Luis, aumentando la brecha entre ellos. Antes de cerrar la puerta, María suelta una última «bomba» que promete revolucionar la estabilidad de la familia.

• Miércoles 11 (Capítulo 496): Negligencias y sospechas

Tasio empieza a extralimitarse en sus funciones, obligando a Carmen y Marisol a pararle los pies. Pablo queda en una posición muy delicada ante Gabriel por un error de Mabel, lo que lleva a Nieves y Pablo a presionar a Miguel para que cuente la verdad sobre ella. Además, uno de los accionistas toma una decisión radical tras las nuevas medidas de Gabriel.

• Jueves 12 (Capítulo 497): Dimisiones y despidos en el aire

La tensión laboral estalla: Gabriel anuncia que quiere despedir a Tasio, mientras que Mabel renuncia a seguir trabajando para su propio padre. En medio del caos, Luis le comunica a Luz que ha dimitido, y Damián sorprende a Tasio con una propuesta que nadie esperaba.

• Viernes 13 (Capítulo 498): Impactantes revelaciones y cambios de vida

Para cerrar la semana, Cloe le confiesa algo a Valentina que lo cambiará todo. Carmen se siente abrumada ante la oferta de trasladarse a vivir a la «casa grande», mientras Luz y Luis toman la firme decisión de dar un giro radical a sus vidas para escapar de la toxicidad de la colonia. Finalmente, Pablo descubre la verdadera cara de uno de los accionistas.