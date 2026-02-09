La serie revelación de las tardes de La 1 celebra sus 350 episodios por todo lo alto. Mientras la ficción asegura su futuro con una renovación por una cuarta temporada (que llegará en primavera de 2026), los guionistas han preparado una semana de infarto entre el 9 y el 13 de febrero.

Tras el esperado «sí, quiero» entre Adriana y Rafael, la alegría durará poco: el futuro de la nueva duquesa y su bebé pende de un hilo.

Lo que pasará día a día en Valle Salvaje

• Lunes 9 (Capítulo 350): La boda del año

Llega el gran día de Rafael y Adriana. Sin embargo, lo que debería ser el inicio de una nueva vida se siente como el fin de una era. La tensión en la Casa Grande es asfixiante y el destino de varios personajes dará un vuelco irreversible durante la ceremonia.

• Martes 10 (Capítulo 351): Adriana rompe aguas

¡Comienza el parto! Pero la alegría se transforma en pánico cuando la partera no aparece. La desesperación se apodera de Rafael. Paralelamente, Pepa comunica a Francisco su decisión definitiva de abandonar la Casa Pequeña, y una misteriosa visita llega para ver a Braulio.

• Miércoles 11 (Capítulo 352): La llegada de Enriqueta

La tía de Alejo aparece por sorpresa. Aunque dice venir por la boda, su tardanza levanta todas las sospechas: ¿qué busca realmente? Mientras tanto, una partera llega finalmente a la casa, pero para sorpresa de todos, no es la persona que esperaban.

• Jueves 12 (Capítulo 353): Mercedes contra las cuerdas

Dámaso lanza una propuesta inesperada a la duquesa que podría cambiar el equilibrio de poder. En el dormitorio de Adriana, la situación es tan crítica que Luisa y Victoria aparcan sus diferencias para apoyarla. Por primera vez, Luisa planta cara a José Luis para defender su lugar junto a su amiga.

• Viernes 13 (Capítulo 354): Peligro en el parto

Bárbara confía ciegamente en Enriqueta, pero esta aprovecha la intimidad para lanzar una advertencia a su hijo: ¿están en peligro de muerte? En el clímax de la semana, Pura sale del cuarto de Adriana con noticias devastadoras: ha surgido una nueva complicación que pone en riesgo la vida de la madre y el niño.