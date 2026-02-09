El escenario del Levi’s Stadium de Santa Clara (California) fue testigo este domingo de un hito histórico. Bad Bunny, el «Conejo Malo», no solo cumplió con el espectáculo del descanso de la Super Bowl, sino que lo convirtió en un manifiesto político y cultural, reafirmando el poder de la herencia hispana en el corazón de Estados Unidos.

Un inicio icónico y mensajes contra el acoso

Vestido con un traje blanco que fusionaba la estética del fútbol americano con el estilo urbano, Benito arrancó con ‘Tití me preguntó’. La energía subió de nivel con ‘Yo Perreo Sola’, un momento que el artista aprovechó para lanzar un mensaje directo contra el acoso, reivindicando espacios seguros para las mujeres en la pista de baile.

La «Casita» y una constelación de estrellas

Fiel a su identidad, Bad Bunny integró en el montaje la réplica de una vivienda típica de cemento de Puerto Rico. Por ella desfilaron invitados de lujo que convirtieron el show en una cumbre de celebridades:

• Dúos vocales: Solo Lady Gaga y Ricky Martin acompañaron a Benito en el micrófono.

• Apariciones estelares: Cardi B, Karol G, Pedro Pascal, Jessica Alba y Young Miko arroparon al puertorriqueño en una escenografía cargada de simbolismo.

El giro inesperado: Lady Gaga a ritmo de salsa

El momento más comentado de la noche fue la irrupción de Lady Gaga. Cuando el público esperaba más reggaetón, la diva estadounidense apareció de azul para interpretar ‘Die With a Smile’ acompañada, por sorpresa, por una orquesta de salsa. El estadio estalló poco después con ‘NUEVAYoL’, donde Bad Bunny entregó simbólicamente un Grammy a un niño, cerrando un círculo de superación personal.

Crítica social: De los apagones al «sapo concho»

La actuación no fue solo fiesta; estuvo plagada de «dardos envenenados» y reivindicación:

• ‘El Apagón’: Benito cantó rodeado de postes eléctricos y con la bandera de Puerto Rico en alto, denunciando la precaria situación energética de la isla.

• Boda Migrante: Una ceremonia entre una persona migrante y un estadounidense funcionó como protesta silenciosa a favor de la diversidad.

• Símbolos patrios: La presencia de la bomba puertorriqueña y el sapo concho (especie en peligro de extinción) subrayaron su compromiso con las raíces y el medio ambiente.

El broche de oro llegó con la aparición de todas las banderas de Latinoamérica sobre el escenario y un contundente: «God bless America», nombrando acto seguido a todos los países del continente.