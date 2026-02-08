El Barça Basket recibe este domingo 8 de febrero de 2026 al Bàsquet Girona en el Palau Blaugrana. Un derbi catalán marcado por la necesidad del conjunto azulgrana de recuperar sensaciones tras su ajustada derrota en Murcia ($84$-$83$) y la ambición de un Girona que llega lanzado tras sumar tres victorias consecutivas.
Datos del Partido
- Competición: Liga Endesa 2025/26 – Jornada 19
- Fecha: Domingo, 8 de febrero de 2026
- Hora: 19:00 (Hora peninsular española)
- Estadio: Palau Blaugrana, Barcelona
- Árbitros: Fernando Calatrava, Iyán González Gálvez y Esperanza Mendoza
¿Dónde ver el Barça Basket vs. Bàsquet Girona?
El encuentro podrá seguirse en directo en España a través de las siguientes opciones:
- TV y Streaming: DAZN y Movistar Plus+ (incluido en DAZN Baloncesto).
- Online: App de DAZN y aplicación de Movistar Plus+ para dispositivos.
Análisis de los equipos
Barça Basket: A por la regularidad
El equipo dirigido por Joan Peñarroya (en 2026) se encuentra en la tercera posición de la clasificación con un balance de 12 victorias y 6 derrotas. Los culés necesitan ganar para no despegarse del Unicaja y el UCAM Murcia. A pesar de la gran actuación individual de Devontae Cacok en la última jornada, el Barça busca mejorar su solidez defensiva en el tramo final de los partidos.
Bàsquet Girona: El mejor momento del curso
El conjunto gerundense ocupa la décima plaza (9-9) y atraviesa su mejor dinámica de la temporada. Tras imponerse al San Pablo Burgos ($77$-$71$), los de Girona sueñan con dar la campanada en el Palau para acercarse a los puestos de Playoff. Su juego coral y la confianza ganada en enero les convierten en un rival extremadamente peligroso.
Posibles Quintetos Iniciales
|Equipo
|Quinteto Probable
|Barça Basket
|Satoransky, Punter, Parra, Parker, Willy Hernangómez
|Bàsquet Girona
|Iroegbu, Juani Marcos, Martínez, Susinskas, Caffaro