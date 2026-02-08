El Barça Basket recibe este domingo 8 de febrero de 2026 al Bàsquet Girona en el Palau Blaugrana. Un derbi catalán marcado por la necesidad del conjunto azulgrana de recuperar sensaciones tras su ajustada derrota en Murcia ($84$-$83$) y la ambición de un Girona que llega lanzado tras sumar tres victorias consecutivas.

Datos del Partido

Competición: Liga Endesa 2025/26 – Jornada 19

Liga Endesa 2025/26 – Jornada 19 Fecha: Domingo, 8 de febrero de 2026

Domingo, 8 de febrero de 2026 Hora: 19:00 (Hora peninsular española)

19:00 (Hora peninsular española) Estadio: Palau Blaugrana, Barcelona

Palau Blaugrana, Barcelona Árbitros: Fernando Calatrava, Iyán González Gálvez y Esperanza Mendoza

¿Dónde ver el Barça Basket vs. Bàsquet Girona?

El encuentro podrá seguirse en directo en España a través de las siguientes opciones:

TV y Streaming: DAZN y Movistar Plus+ (incluido en DAZN Baloncesto).

y (incluido en DAZN Baloncesto). Online: App de DAZN y aplicación de Movistar Plus+ para dispositivos.

Análisis de los equipos

Barça Basket: A por la regularidad

El equipo dirigido por Joan Peñarroya (en 2026) se encuentra en la tercera posición de la clasificación con un balance de 12 victorias y 6 derrotas. Los culés necesitan ganar para no despegarse del Unicaja y el UCAM Murcia. A pesar de la gran actuación individual de Devontae Cacok en la última jornada, el Barça busca mejorar su solidez defensiva en el tramo final de los partidos.

Bàsquet Girona: El mejor momento del curso

El conjunto gerundense ocupa la décima plaza (9-9) y atraviesa su mejor dinámica de la temporada. Tras imponerse al San Pablo Burgos ($77$-$71$), los de Girona sueñan con dar la campanada en el Palau para acercarse a los puestos de Playoff. Su juego coral y la confianza ganada en enero les convierten en un rival extremadamente peligroso.

Posibles Quintetos Iniciales