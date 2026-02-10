El certamen inicia una nueva etapa independiente de Eurovisión con nueve aspirantes, una dotación económica de 150.000 euros y acuerdos internacionales con Miami y Estocolmo

El Palacio de Deportes L’Illa de Benidorm se convierte este martes, 10 de febrero, en el epicentro de la música española con la celebración de la primera semifinal del Benidorm Fest 2026. Esta quinta edición arranca bajo una gran expectación y con una novedad histórica: por primera vez, el concurso no servirá como preselección para el Festival de Eurovisión, tras la decisión de RTVE de no participar en la cita europea este año. La gala, que comenzará a las 22:50 horas, supone el pistoletazo de salida a una semana decisiva que culminará el próximo sábado con la elección del ganador.

La conducción del evento correrá a cargo de un cuarteto de presentadores de perfiles diversos: Javier Ambrossi, Jesús Vázquez, Lalachus e Inés Hernand. Juntos darán paso a las actuaciones en una noche donde la competición se profesionaliza aún más gracias a los nuevos incentivos económicos. El vencedor del certamen recibirá un premio de 150.000 euros (100.000 para el artista y 50.000 para los compositores), además de oportunidades internacionales gracias a convenios con Univisión y Spotify, que permitirán a dos concursantes grabar y promocionarse en Miami y Estocolmo, respectivamente.

Orden de actuación y artistas de la primera semifinal

Nueve propuestas musicales de distintos estilos se disputarán hoy su pase a la gran final del 14 de febrero. El orden de intervención confirmado por RTVE para esta noche es el siguiente:

KITAI – El amor te da miedo María León y Julia Medina – Las damas y el vagabundo Luna Ki – Bomba de amor Greg Taro – Velita Izan Llunas – ¿Qué vas a hacer? Dora & Marlon Collins – Rakata Tony Grox & LUCYCALYS – T AMARÉ Mikel Herzog Jr. – Mi mitad Kenneth – Los ojos no mienten

Dónde ver el Benidorm Fest 2026 en directo

La gala podrá seguirse en riguroso directo a través de La 1 de TVE, iniciándose inmediatamente después del programa La Revuelta. Para aquellos que prefieran el entorno digital, la plataforma RTVE Play ofrecerá la emisión en streaming y contará con el canal temático Benidorm Calling, diseñado para ofrecer contenidos exclusivos y entrevistas previas con los protagonistas antes de que suban al escenario.

Con esta primera criba, el festival busca consolidar su identidad propia y potenciar la marca Benidorm Fest como el gran escaparate de la industria musical nacional, priorizando la proyección de los artistas y la calidad de sus composiciones por encima de cualquier otro certamen internacional.