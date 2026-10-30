El Bodo/Glimt – Lille se juega el martes 3 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Bodo/Glimt – Lille

Bodo/Glimt – Lille Competición: Champions League, jornada 4

Champions League, jornada 4 Fecha: martes 3 de noviembre

martes 3 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Aspmyra Stadion

El partido entre Bodo/Glimt y Lille se disputará en el Aspmyra Stadion, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League. Bodo/Glimt llega a este encuentro en la 28ª posición con 3 puntos tras 3 partidos, habiendo anotado 4 goles y recibido 9. En sus últimos 5 encuentros, el equipo ha logrado 3 victorias y 2 derrotas. Por su parte, Lille ocupa la 35ª posición sin puntos en 3 partidos, con 4 goles a favor y 10 en contra, y ha sufrido 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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Así llegan los equipos

Bodo/Glimt: 28º con 3 puntos en 3 partidos (4 goles a favor y 9 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas (resultados: D-V-D-V-V)

Lille: 35º con 0 puntos en 3 partidos (4 goles a favor y 10 en contra); en sus últimos 3 partidos: 0 victorias, 0 empates y 3 derrotas (resultados: D-D-D)

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