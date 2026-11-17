El bicampeón del mundo de Fórmula 1 afrontará su segunda participación en el raid más duro del mundo en la edición de 2027, compaginándolo con su continuidad en el Gran Circo y al volante del imponente prototipo Aston Martin Dreadnought, desarrollado por Prodrive.

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Fernando Alonso ha vuelto a dinamitar el panorama automovilístico al confirmar de manera oficial su regreso al Rally Dakar. Siete años después de su notable debut en tierras saudíes en 2020 —donde finalizó en una respetable decimotercera posición—, el piloto asturiano se lanzará de nuevo a la arena del desierto en un proyecto de máxima envergadura liderado por Aston Martin y bajo la estructura técnica de Prodrive.

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Lejos de tratarse de una transición hacia el off-road, Alonso redobla su legendaria ambición deportiva y asumirá un reto mayúsculo: compaginar la exigencia del Mundial de Fórmula 1 con la dureza extrema de las etapas del Dakar en el mismo año. «La Fórmula 1 sigue siendo mi prioridad, pero soy piloto de carreras y retos como este son la razón por la que me apasiona competir», ha señalado el asturiano tras hacerse oficial la noticia.

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Un ‘dream team’ en las dunas con Sébastien Loeb y Lucas Moraes

Para este asalto al desierto, Aston Martin no escatimará en recursos y plantará cara con una alineación de tres vehículos de infarto. El prototipo elegido para la machada es el Aston Martin Dreadnought, un todoterreno extremo de altas prestaciones concebido originalmente sobre bases tecnológicas de vanguardia y adaptado para luchar directamente por la victoria absoluta.

Alonso no estará solo en esta aventura. Compartirá garaje y galones en el equipo con dos pesos pesados de la disciplina: el legendario francés Sébastien Loeb y el brasileño Lucas Moraes, configurando una de las alineaciones más temibles de la historia reciente de la prueba. Además, el español volverá a contar con una pieza clave en su habitáculo, recuperando a Marc Coma como copiloto y navegante, cuya experiencia en el terreno será vital para lidiar con la navegación extrema.

Reto simultáneo sin renunciar a la F1

El anuncio despeja cualquier duda sobre el compromiso a corto plazo de Alonso en los circuitos, confirmando que estira su idilio con la máxima categoría del motor de la mano de Aston Martin al tiempo que satisface su insaciable sed de nuevos desafíos. Tras dejar huella en su primera toma de contacto con los raids —demostrando un ritmo competitivo muy superior al esperado para un debutante—, el asturiano regresa al Dakar con los galones de aspirante a todo y dispuesto a demostrar que su talento al volante no conoce fronteras ni superficies.