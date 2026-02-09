El sector ferroviario español se detiene. Este lunes 9 de febrero de 2026 ha arrancado una huelga general de 72 horas que afecta a Renfe, Iryo y Ouigo, así como al transporte de mercancías. La protesta, convocada de forma unitaria por todos los sindicatos del sector, surge como respuesta a la grave crisis de seguridad tras los recientes accidentes mortales en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Servicios mínimos: ¿Qué trenes circulan?

El Ministerio de Transportes ha decretado servicios mínimos para intentar mitigar el impacto en los viajeros, aunque se han cancelado cientos de trayectos:

• Alta Velocidad (AVE, Avlo, Iryo, Ouigo): Se garantiza el 73% de los servicios. Aun así, se han cancelado 350 trenes en total durante los tres días (272 de Renfe, 48 de Iryo y 30 de Ouigo).

• Media Distancia: Funcionará el 65% de los servicios, lo que supone la cancelación de 683 trenes.

• Cercanías: * Hora punta: 75% del servicio.

• Hora valle: 50% del servicio.

• Nota: En Cataluña (Rodalies), los mínimos oscilan entre el 33% y el 66%.

• Mercancías: Es el sector más afectado con solo un 21% de servicios mínimos.

¿Quién convoca y qué reivindican?

La huelga está respaldada por Semaf, CCOO y UGT (representantes del 80% del sector), además de CGT, SF-I y Alferro. Las peticiones son claras:

1. Seguridad estructural: Exigen un cambio profundo en el sistema tras la muerte de 46 personas en Adamuz y de un maquinista en Gelida.

2. Inversión y personal: Demandan más presupuesto para mantenimiento y nuevas contrataciones en Adif.

3. Fin de la externalización: Piden que los trabajos críticos no se deriven a empresas privadas.

¿Hasta cuándo durará la huelga?

En principio, las movilizaciones están convocadas para los días 9, 10 y 11 de febrero. Aunque el Ministerio ha ofrecido mejoras en mantenimiento y normativa, los sindicatos esperan el compromiso en firme de Hacienda para autorizar el aumento del gasto público. Las negociaciones continúan abiertas este lunes; si se lograra un acuerdo en las mesas técnicas, la huelga podría desconvocarse antes del miércoles.