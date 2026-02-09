La semana arranca en Ceuta con una situación meteorológica complicada. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo para este lunes, 9 de febrero de 2026, debido a un frente que dejará precipitaciones persistentes y rachas de viento intensas en toda la ciudad autónoma.

Previsión: De lloviznas a tormentas generalizadas

El día comenzará con cielos totalmente cubiertos y una atmósfera inestable que evolucionará a medida que pasen las horas:

• Mañana: Se esperan lloviznas débiles y dispersas (apenas 1 l/m² durante la madrugada).

• Tarde y Noche: Las precipitaciones ganarán consistencia y se volverán generalizadas. La AEMET advierte de una alta probabilidad de tormentas que podrían descargar con fuerza en cualquier punto de la jornada.

• Viento: Soplará con fuerza de componente oeste, lo que mantendrá la sensación de inestabilidad y complicará la situación en el mar.

Temperaturas: Un ligero ascenso térmico

A pesar de la lluvia, los termómetros registrarán valores algo más altos que en días anteriores:

• Máximas: Se espera que el mercurio alcance los 19 grados en torno a las 15:00 horas.

• Mínimas: Se mantendrán estables alrededor de los 14 grados, evitando un ambiente excesivamente frío pero acentuando la sensación de humedad.