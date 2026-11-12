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El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha querido transmitir un mensaje de agradecimiento y orgullo a todos los ceutíes tras el reciente reconocimiento de la ciudad como Ciudad Destacada 2026.

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Esta distinción se hizo oficial durante la entrega de los Premios 20minutos, celebrada en el Teatro Real el jueves, 12 de noviembre.

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Vivas ha subrayado la importancia de esta elección como un impulso para seguir trabajando por el progreso de Ceuta y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.