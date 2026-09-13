El Partido Popular de Ceuta expresa sus críticas hacia la gestión del Gobierno de Sánchez en situaciones delicadas, como la que se vive en Ceuta. Aseguran que el Ejecutivo debería mostrar un liderazgo más firme y coordinarse estrechamente con socios europeos y Marruecos.

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Además, el PP subraya que su compromiso es defender los intereses generales sin alinearse con «sanchismo de derechas». Critican la desclasificación de documentos que, según ellos, afecta negativamente a los servicios de Inteligencia españoles.

Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.

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