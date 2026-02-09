Pablo Motos ha preparado una agenda de invitados por todo lo alto para la segunda semana de febrero en Antena 3. El programa estrella del access prime time contará con música, cine, literatura y, sobre todo, una de las entrevistas más buscadas del año en el mundo de la televisión.

Aquí tienes el calendario de visitas del 9 al 12 de febrero:

• Lunes 9: El cantante Antonio Orozco abre la semana para presentar su nueva gira europea y nacional.

• Martes 10: Belén Rueda y su hija, Belén Écija, presentan su primera película juntas, el thriller de terror ‘El vestido’.

• Miércoles 11: La carismática Ana Milán regresa para promocionar su primera incursión en la novela, ‘Bailando lo quitao’.

• Jueves 12: El plato fuerte llega con Samantha Vallejo-Nágera, que romperá su silencio tras abandonar el jurado de MasterChef después de 13 años.