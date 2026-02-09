La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado denunció en la medianoche del domingo que el dirigente político Juan Pablo Guanipa fue secuestrado por “hombres fuertemente armados” apenas horas después de haber recuperado su libertad tras más de ocho meses de prisión.

Machado afirmó que alrededor de una decena de individuos vestidos de civil llegaron en cuatro vehículos —entre ellos un Toyota Corolla plateado, una Range Rover blanca y un Renault Symbol— y se llevaron por la fuerza a Guanipa. “Exigimos su liberación inmediata y fe de vida ahora mismo”, publicó la dirigente opositora.

Denuncia familiar y política

El hijo de Guanipa, Ramón Guanipa, también denunció que su padre fue interceptado y “secuestrado por un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas” durante una actividad en Caracas. El Partido Primero Justicia (PJ), formación de la que es parte el exdiputado, responsabilizó directamente al gobierno interino de Delcy Rodríguez, así como al presidente del Parlamento Jorge Rodríguez y al ministro del Interior Diosdado Cabello, de lo que describió como una nueva detención irregular.

Según las versiones opositoras, Guanipa fue abordado por la fuerza y subido a uno de los vehículos sin identificación, mientras quienes lo acompañaban fueron apuntados con armas. Hasta ahora no se ha confirmado oficialmente la ubicación ni el estado de salud del dirigente.

Horas antes: excarcelación

Juan Pablo Guanipa había recobrado la libertad el domingo tras permanecer encarcelado desde mayo de 2025, cuando fue arrestado por su presunta implicación en un plan para “boicotear” las elecciones legislativas y regionales de aquel mes. Su liberación se produjo en una jornada en la que el gobierno venezolano anunció un proceso de excarcelaciones luego de intensas presiones internacionales.

Tras salir de prisión, Guanipa participó en una caravana de motocicletas y automóviles por Caracas junto a otros activistas para apoyar a familias de presos políticos y pedir la liberación de otros detenidos.

Reacciones y contexto

Organizaciones de derechos humanos, así como sectores de la comunidad internacional, han exigido información clara sobre el paradero de Guanipa y han expresado su preocupación por el clima político en Venezuela, marcado por continuas denuncias sobre detenciones arbitrarias y violaciones de derechos civiles.