Un estudio con más de 3.000 mujeres demuestra que un test realizado en casa con una minicompresa especial tiene una sensibilidad del 94,7%, equiparable a las pruebas médicas tradicionales.

El virus del papiloma humano (VPH) es el principal responsable del cáncer de cuello uterino. Sin embargo, muchas mujeres evitan las pruebas de cribado por miedo al dolor, estigma o falta de acceso. Este viernes 6 de febrero de 2026, un estudio publicado en The BMJ y liderado por la Universidad de Wuhan (China) presenta una solución prometedora: utilizar la sangre menstrual para detectar el virus.

¿Cómo funciona el test «Minipad»?

La investigación se llevó a cabo entre 2021 y 2025 con 3.068 mujeres. El sistema es sencillo y está diseñado para ser utilizado en la intimidad del hogar:

Recolección: Se utiliza una minitoalla sanitaria (Minipad), que contiene una tira de algodón estéril para recoger el flujo menstrual.

Se utiliza una (Minipad), que contiene una tira de algodón estéril para recoger el flujo menstrual. Análisis: La sangre menstrual arrastra células del tracto genital que contienen marcadores virales (ADN o ARN del VPH).

La sangre menstrual arrastra células del tracto genital que contienen marcadores virales (ADN o ARN del VPH). Resultados: A través de una aplicación móvil (Early Test), las usuarias reciben los resultados y asesoramiento médico directo.

Resultados: ¿Es tan fiable como el médico?

El estudio comparó la precisión de la automuestra menstrual frente a la toma cervical realizada por un profesional sanitario para detectar lesiones de alto grado (CIN2+):

Parámetro Muestra Menstrual (Minipad) Muestra Médica (Cervical) Sensibilidad (detectar enfermos) 94,7% 92,1% Especificidad (detectar sanos) 89,1% 90,0% Valor Predictivo Negativo 99,9% 99,9%

Los datos indican que la sangre menstrual es una alternativa muy eficaz, especialmente por su altísimo valor predictivo negativo: si el test sale negativo, la probabilidad de no tener la enfermedad es prácticamente del 100%.

Luces y sombras: Opinión de los expertos

A pesar del éxito del ensayo, la comunidad científica española e internacional muestra cautela sobre su implementación inmediata.

Los puntos a favor:

No invasivo: Elimina el miedo al espéculo y las citas médicas.

Elimina el miedo al espéculo y las citas médicas. Alcance: Ideal para zonas rurales o comunidades donde la exploración ginecológica es un tabú cultural o religioso.

Las limitaciones críticas:

Población restringida: Solo sirve para mujeres que menstrúan. El cribado de cáncer de cérvix se extiende hasta los 65 años, edad en la que muchas mujeres ya están en la menopausia .

Solo sirve para mujeres que menstrúan. El cribado de cáncer de cérvix se extiende hasta los 65 años, edad en la que muchas mujeres ya están en la . Métodos anticonceptivos: El uso de DIU hormonales o anticonceptivos de larga duración que eliminan la regla hace que este método sea inviable para muchas usuarias.

El uso de DIU hormonales o anticonceptivos de larga duración que eliminan la regla hace que este método sea inviable para muchas usuarias. Interferencias: Algunos expertos, como Xavier Bosch (ICO), advierten que históricamente la sangre ha interferido en la precisión de las pruebas PCR, algo que debe descartarse totalmente en fases comerciales.

¿El fin de la citología tradicional?

No por ahora. Expertos como Marta del Pino (Hospital Clínic) subrayan que, aunque es un trabajo «pionero», el dispositivo es aún un prototipo. La tendencia actual sigue siendo la autotoma vaginal (un bastoncillo que la mujer se introduce ella misma), que no depende del ciclo menstrual y ya está validada. Sin embargo, la prueba en sangre menstrual se perfila como una herramienta adicional valiosa para no dejar a ninguna mujer fuera del sistema de prevención.