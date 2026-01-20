Los trabajos de recuperación tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz se han intensificado durante la madrugada con la incorporación de dos grúas adicionales para levantar los vagones volcados del tren Alvia y del tren Iryo.

Según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía, dependiente de la Junta, durante la noche se han centrado esfuerzos en apuntalar los vagones del Iryo y en realizar labores de compactación del terreno con maquinaria pesada, preparando así la zona para las operaciones de recuperación.

Además, continúa activo el Puesto de Mando Avanzado (PMA), ubicado junto al Edificio Técnico de Adif en Adamuz, donde está prevista en la próxima hora una nueva reunión de coordinación entre los operativos para planificar las próximas fases de trabajo.

Las autoridades siguen trabajando para restablecer la normalidad en la zona y garantizar la seguridad de los equipos que participan en las tareas de levantamiento y recuperación de los vagones.