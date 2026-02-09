En los prolegómenos del partido más esperado del fútbol francés, Le Classique, que enfrentó al Paris Saint-Germain y al Olympique de Marsella, Dro fue presentado oficialmente como nuevo jugador parisino en un Parc des Princes lleno de entusiasmo. El centrocampista español debutó en el minuto 75, cuando el PSG ya dominaba por 5-0, y recibió una ovación ensordecedora del público, que lo recibió con los brazos abiertos para las próximas cinco temporadas.

El joven formado en Barcelona no tardó en dejar su sello: apenas cinco minutos después de ingresar, ejecutó un espectacular taconazo que dejó sin reacción al veterano Hojbjerg, levantando al estadio con una jugada que promete entrar en la memoria de los aficionados parisinos.

“Estoy muy feliz. Los compañeros y el cuerpo técnico me han ayudado en estos primeros días. Me he sentido muy cómodo y agradezco a todos por la adaptación”, declaró Dro en zona mixta. También destacó la calidez de la afición: “Tenía muchas ganas de encontrarme con ellos. El Parc no ha decepcionado”.

Dro mostró su gratitud hacia Luis Enrique, pieza clave en su fichaje: “Es un entrenador increíble. Todo el mundo me habló muy bien de él y fue uno de los motivos por los que decidí venir. Apostar por los jóvenes es algo que valoro mucho, y eso me motivó”.

Con su llegada, Dro encarna la filosofía del PSG de apostar por jóvenes promesas con hambre de triunfar. Su traspaso desde el Barcelona se cerró en ocho millones de euros, aprovechando su situación contractual y la cláusula de seis millones. Luis Enrique no dudó en darle minutos en el partido más importante de la temporada, confiando en su talento y proyección.

La adaptación de Dro será paulatina, aunque el PSG ya contempla darle la oportunidad de ser titular. La polivalencia y dinamismo del mediocentro español podrían ser claves en los próximos encuentros, incluyendo la posibilidad de su primer partido completo el viernes contra el Rennes.