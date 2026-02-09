El exministro José Luis Ábalos, actualmente en prisión provisional, no recibirá la indemnización que solicitó tras su suspensión como diputado, según han informado los letrados del Congreso de los Diputados.

El informe de los letrados explica que la solicitud de Ábalos no procede, ya que su renuncia al acta de diputado se produjo mientras aún estaba suspendido. Además, recuerdan que ningún otro diputado suspendido en el pasado ha recibido este tipo de compensación.

La Mesa del Congreso subraya que “los acuerdos de suspensión de diputados adoptados hasta el momento abarcan la totalidad de los derechos, prerrogativas y beneficios propios de la condición de diputado, sin que parezca razonable entender que la pérdida del acta suponga la recuperación de derechos que no existían con anterioridad”.

Ábalos renunció a su escaño el pasado 29 de enero, alegando que la privación de ingresos y protección social le obligó a dejar el Congreso para poder mantener a su familia y afrontar su defensa ante el Tribunal Supremo. El exministro de Transportes se encuentra en prisión desde el 27 de noviembre, y el alto tribunal rechazó recientemente una petición suya de excarcelación por considerar que existe un “alto riesgo de fuga”.