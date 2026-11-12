Ceuta cerró octubre de 2026 con 7.762 personas en paro registrado, 151 menos que en septiembre de 2026 (−1,9 %), según los datos por municipios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

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En un año, el paro ha bajado en 1.740 personas (−18,3 %): en octubre de 2025 había 9.502 parados.

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Por sectores

Servicios: 5.859 (75,5 % del total)

Sin empleo anterior: 1.294 (16,7 % del total)

Construcción: 313 (4,0 % del total)

Industria: 260 (3,3 % del total)

Agricultura: 36 (0,5 % del total)

Por sexo y edad

Mujeres: 5.031 (64,8 %)

Hombres: 2.731 (35,2 %)

Menores de 25 años: 837

De 45 años o más: 3.924

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), paro registrado por municipios, octubre de 2026.

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