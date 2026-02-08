El Partido Popular es, en la actualidad, la única formación con representación parlamentaria en España que no cuenta con un protocolo interno específico contra el acoso, según diversas fuentes del propio partido y de la corporación municipal de Móstoles. La cuestión ha salido a la luz tras la denuncia de una concejala del municipio madrileño, que solicitó la apertura de un expediente interno por presuntas situaciones de acoso dentro de la organización.

De acuerdo con la información trasladada por la edil, los dirigentes del PP le comunicaron que no podían iniciar un procedimiento disciplinario porque no era empleada del partido, sino cargo público electo. Esta respuesta ha generado críticas desde distintos ámbitos políticos y sociales, al considerar que la ausencia de un protocolo formal deja sin cobertura interna a cargos orgánicos y representantes institucionales de la formación.

En otros partidos con presencia parlamentaria, los protocolos antiacoso incluyen mecanismos para investigar denuncias presentadas tanto por personal laboral como por cargos públicos y militantes. En el caso del PP, la inexistencia de un procedimiento específico ha impedido, según la propia formación, la apertura de un expediente en el caso concreto de Móstoles.

Fuentes del partido sostienen que las estructuras internas cuentan con cauces generales para abordar conflictos y comportamientos inapropiados, aunque reconocen que no existe un documento formal equiparable a los protocolos contra el acoso vigentes en otras organizaciones políticas. Desde la dirección popular no se ha detallado por el momento si se prevé la elaboración de un protocolo de este tipo a corto plazo.

El caso ha reabierto el debate sobre la necesidad de que los partidos políticos dispongan de herramientas internas claras para prevenir, investigar y sancionar situaciones de acoso, especialmente en organizaciones con amplia presencia institucional y orgánica. Mientras tanto, la edil de Móstoles ha reiterado su intención de seguir denunciando los hechos por las vías que considere oportunas.