La electricidad da un respiro a los consumidores con tarifa regulada (PVPC), aunque el coste rozará los 200 €/MWh durante las horas de mayor demanda nocturna

El precio medio de la electricidad para este martes, 10 de febrero de 2026, se sitúa en los 117,65 €/MWh para los usuarios con tarifa regulada o indexada (PVPC). Según los datos oficiales de Red Eléctrica, esta cifra supone un cambio de tendencia respecto al inicio de la semana, registrando un descenso del 8,23% en comparación con el lunes. En términos prácticos, los consumidores pagarán hoy una media de 10,55 euros menos por megavatio hora.

Es importante recordar que este importe (PVPC) ya incluye conceptos adicionales como peajes de acceso y cargos del sistema, por lo que suele ser superior al precio del mercado mayorista que publica diariamente el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE).

¿A qué hora es más barata la luz hoy martes?

La franja horaria más económica de la jornada se sitúa entre las 07:00 y las 08:00 horas, con un precio de 71,86 €/MWh.

Si bien este es el punto mínimo del día, el bloque más barato se concentra mayoritariamente durante la madrugada:

• De 00:00 a 01:00: 72,71 €/MWh

• De 01:00 a 02:00: 75,15 €/MWh

• De 02:00 a 07:00: Los precios oscilarán de forma estable entre los 72 €/MWh y los 77 €/MWh.

¿Cuándo es más cara la electricidad?

El momento de mayor coste para los hogares se producirá en plena franja de noche, concretamente entre las 20:00 y las 21:00 horas, cuando el precio alcanzará su pico máximo de 194,37 €/MWh.

Otros tramos de elevado coste que conviene vigilar son:

• Franja de mañana: De 10:00 a 14:00 horas, el precio se mantendrá elevado, en torno a los 170 €/MWh.

• Franja de tarde-noche: A partir de las 18:00 horas la curva vuelve a subir con fuerza, superando los 172 €/MWh y escalando progresivamente hasta el máximo nocturno.

Precio de la luz por horas para este 10 de febrero (PVPC)

Para optimizar el ahorro, se recomienda desplazar el consumo a las primeras horas de la mañana o a los tramos de primera hora de la tarde (entre las 14:00 y las 18:00), donde el precio se estabiliza cerca de los 100 €/MWh. A continuación, se detalla la evolución horaria: