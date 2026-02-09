La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado este lunes que los resultados de las elecciones autonómicas en Aragón no han sido los esperados por el partido, pero ha criticado al PP por “dar de comer y beber” al ‘gremlin’ de Vox y ha descartado apoyar la investidura del popular Jorge Azcón.

En una rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva socialista presidida por Pedro Sánchez en Ferraz, Mínguez expresó su respaldo total a la candidata socialista, la exministra Pilar Alegría, destacando su campaña “limpia, sana, propositiva y respetuosa con el adversario político” frente a la de los populares, a los que acusó de inundar la contienda de “bulos y ruido”.

La portavoz recordó que, aunque el PP ha sido el “ganador aritmético” de los comicios, también es el “perdedor político” por haber convocado elecciones anticipadas y perder dos escaños, mientras que Vox ha duplicado su representación. Mínguez subrayó que el PSOE mantiene el mismo número de escaños que en 2015, cuando Javier Lambán logró la presidencia de Aragón, y afirmó que seguirán trabajando desde la oposición para convencer a la mayoría de los aragoneses.

En sus críticas al PP, Mínguez calificó al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, como “pagafantas de Vox” y acusó al partido de haber facilitado el ascenso de la ultraderecha, en una metáfora en la que aseguró que “Vox se multiplica como los gremlins” si se le da “de comer o de beber”.

El PSOE señaló que planteará desde la oposición un proyecto de futuro para Aragón liderado por Alegría y seguirá siendo “un muro de contención” frente a las políticas de PP y Vox. Además, la portavoz mostró su apertura a iniciativas de otras formaciones de izquierda que puedan frenar a la ultraderecha.

Fuentes del partido afirmaron que estas derrotas autonómicas no afectan al Ejecutivo central, aunque reconocen preocupación por el ascenso del voto joven hacia Vox, defendiendo la estrategia de centrar las candidaturas regionales en ministros y en la política “frente al ruido”.