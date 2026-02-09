El PSOE ha registrado una solicitud formal de información para esclarecer el desarrollo del proceso selectivo abierto para cubrir once plazas de bombero en Ceuta, ante las dudas que, según la formación, afectan a la transparencia y a la igualdad de trato entre aspirantes. La información ha sido publicada por el medio El Pueblo de Ceuta.

Según los socialistas, existen “hechos objetivos” que podrían comprometer la seguridad jurídica del procedimiento. En su comunicado, el partido detalla que el 18 de junio de 2025 se hicieron públicos los resultados del reconocimiento médico, una fase eliminatoria con calificación de apto o no apto recogida en las bases. Tras abrirse el plazo de reclamaciones, el proceso quedó paralizado durante cerca de seis meses sin resoluciones públicas ni comunicaciones oficiales a los aspirantes.

De acuerdo con lo recogido por El Pueblo de Ceuta, el tribunal calificador publicó el pasado mes una nueva relación de resultados en la que tres aspirantes pasaron de “no aptos” a “aptos”. El PSOE sostiene que este cambio se produjo sin que conste de forma pública la repetición del reconocimiento médico, una revisión formal o la motivación técnica o jurídica que justifique la modificación de las calificaciones, lo que, a su juicio, podría contradecir las bases del proceso.

Por ello, los socialistas reclaman información detallada sobre las reclamaciones presentadas, los criterios técnicos y jurídicos aplicados, la posible existencia de revisiones médicas, los informes que hayan servido de base para modificar los resultados y las razones por las que no se dio publicidad a las actuaciones entre junio de 2025 y enero de 2026.

La secretaria de Política Institucional del PSOE, Sandra López Cantero, ha señalado que el acceso al empleo público debe garantizar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, y ha insistido en la necesidad de respetar estrictamente las bases del procedimiento.

El partido considera inaceptable que se alteren los resultados de una fase eliminatoria sin una justificación técnica y jurídica “clara, pública y verificable” y no descarta promover nuevas iniciativas políticas o administrativas en función de la información que reciba. La noticia se basa en la información publicada por El Pueblo de Ceuta.