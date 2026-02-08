Un hombre de 60 años suma seis años sin rastro del virus tras un trasplante de células madre. A diferencia de casos anteriores, el donante no era totalmente resistente al VIH, lo que abre la puerta a nuevos tratamientos.

La revista Nature ha revelado este lunes un hito en la lucha contra el sida: el séptimo caso documentado de remisión sostenida del VIH en el mundo. El protagonista, un paciente de Berlín tratado por una leucemia mieloide aguda, lleva más de seis años sin medicación y sin rebote viral, un éxito que desafía las teorías previas sobre la necesidad de una resistencia genética total para vencer al virus.

Un hallazgo que amplía el abanico de donantes

Hasta ahora, la mayoría de las curaciones (como el famoso primer «Paciente de Berlín» o el «Paciente de Londres») se lograron gracias a donantes con una mutación genética muy rara llamada CCR5 Δ32 en ambas copias del gen (homocigotos), la cual impide que el VIH entre en las células.

En este nuevo caso, al no encontrar un donante con esa característica, se optó por uno con solo una copia de la mutación (heterocigoto). Los resultados han sido sorprendentes:

Remisión total: Tres años después del trasplante, el paciente dejó los antirretrovirales. Seis años después, los ensayos de alta sensibilidad no detectan virus capaz de replicarse.

Tres años después del trasplante, el paciente dejó los antirretrovirales. Seis años después, los ensayos de alta sensibilidad no detectan virus capaz de replicarse. Mecanismo inmunológico: El investigador Christian Gaebler explica que el éxito no dependió solo de la genética del donante, sino de una respuesta inmunitaria «excepcionalmente fuerte» del propio paciente (actividad ADCC) y de sus células NK (Natural Killers), que ayudaron a aniquilar el reservorio viral.

El papel de la inmunidad frente a la genética

Este caso sugiere que la clave para la cura no reside únicamente en cerrar la puerta al virus (genética), sino en entrenar al ejército del cuerpo (sistema inmune) para que lo elimine. Junto a este estudio, otros dos trabajos en EE. UU. (UCSF y MIT/Harvard) refuerzan esta tesis al identificar patrones específicos en las células T que permiten controlar el virus sin fármacos.

Importante: Aunque es una noticia histórica, los expertos advierten que el trasplante de células madre es un procedimiento de alto riesgo. Solo es apto para pacientes que, además de VIH, sufren enfermedades graves de la sangre como la leucemia.

¿Qué significa esto para el futuro?

La importancia de este paciente radica en que amplía enormemente las opciones de tratamiento. Al demostrar que no se necesita un donante «perfectamente resistente» (una condición que solo tiene el 1% de la población europea), la ciencia puede ahora: