El temporal que atraviesa la península mantiene esta madrugada un total de 109 carreteras cerradas por las inclemencias meteorológicas, según los datos actualizados de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 05:40 horas de este domingo.

La borrasca deja un balance de 184 vías afectadas en todo el país. Las inundaciones han provocado el corte total de 96 carreteras, concentradas mayoritariamente en Andalucía, mientras que el temporal de nieve y hielo mantiene incidencias en otras 69 vías: 13 de ellas permanecen intransitables y en 33 es obligatorio el uso de cadenas.

En la red principal, las nevadas condicionan la circulación en varias autovías y carreteras nacionales. Entre los tramos más afectados se encuentran la A-1 entre Madrid y Segovia (kilómetros 44 al 101), la AP-66 entre Asturias y León y la A-6 en León (del km 339 al 372) y en su entrada a Galicia (del km 425 al 432). En estos puntos se mantiene el nivel verde con prohibición de adelantamiento para camiones. También se registran restricciones en la A-52 a su paso por Zamora y Ourense, mientras que en Ávila la A-50 presenta nivel amarillo con limitaciones para vehículos pesados.

La situación es más complicada en las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61, donde el nivel rojo obliga al uso de cadenas para circular debido a la nieve acumulada.

El impacto de las lluvias es especialmente severo en Andalucía, donde las inundaciones mantienen el nivel negro en numerosas carreteras. La provincia de Cádiz es la más afectada, con 25 vías cortadas, entre ellas la A-384 (Olvera-Almargen), la A-2002, la A-2101 y la CA-3113. En Córdoba continúan intransitables la A-3131 en Jauja, la A-333 en Iznájar y la A-431R2 en Posadas, mientras que en Sevilla se registran cierres en la A-361, la A-8100 y la A-8125.

Por su parte, la nieve afecta con especial intensidad a la red secundaria, con puertos y tramos de montaña cerrados en distintos puntos del país. En Granada permanecen totalmente cortadas la A-337 en el Puerto de la Ragua, la A-395 y la A-4025 en Sierra Nevada y la A-4301 en San Clemente. También se repiten cortes en Asturias, Salamanca y Navarra, además de la obligatoriedad de cadenas en carreteras del norte como la AS-112 y AS-15 en Asturias y la CA-183 en Cantabria.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución, consultar el estado de las carreteras antes de viajar y evitar desplazamientos innecesarios en las zonas más afectadas por la borrasca.