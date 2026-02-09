Elon Musk, propietario de X y Tesla, continúa activo en la plataforma en su enfrentamiento con el Gobierno español. Tras el segundo revés electoral del PSOE en apenas dos meses, el empresario ha decidido comentar públicamente la situación.

Este lunes, Musk retuiteó un mensaje del ex subsecretario de Estado para las Comunicaciones, Mike Benz, que vinculaba la derrota electoral del partido con la política migratoria del país. La publicación afirma que la pérdida de apoyo del PSOE estaría relacionada con “la necesidad de inundar el país con más de 500.000 inmigrantes” y acusa al Gobierno de criminalizar cualquier crítica hacia estas políticas.

El mensaje completo dice: “Por eso el corrupto Gobierno español se apresura de repente a inundar el país con 500.000 inmigrantes y a criminalizar cualquier discurso que los critique. Su partido está perdiendo las elecciones, rechazado por sus propios votantes, por lo que están importando inmigrantes para mantenerlos en el poder”.

La polémica se suma a las críticas previas de Musk hacia figuras políticas españolas, como la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, a quien la semana pasada acusó de “abogar por el genocidio”.