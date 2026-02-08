La fortuna ha vuelto a repartir alegría este domingo. Si tienes un cupón en el bolsillo, podrías estar a punto de olvidarte de las preocupaciones financieras gracias al Sueldazo de la ONCE y al sorteo diario del Super ONCE.

Aquí tienes todos los números premiados de hoy:

Resultado del Sueldazo de la ONCE

El premio principal, dotado con 5.000 € al mes durante 20 años y 300.000 € al contado, ha sido para:

• Número: 43048

• Serie: 027

Premios adicionales (2.000 € al mes durante 10 años):

Además del principal, se han repartido cuatro «sueldazos» secundarios:

1. 21686 (Serie 017)

2. 28636 (Serie 027)

3. 26762 (Serie 051)

4. 65220 (Serie 027)

Resultado del Super ONCE

La combinación ganadora de 20 números de este domingo es:

01, 04, 10, 18, 21, 22, 25, 29, 30, 31, 44, 46, 54, 55, 57, 63, 71, 76, 78, 79

Recuerda que en el Super ONCE los premios varían según la cantidad de números elegidos y el importe de tu apuesta.

Esta información tiene carácter informativo. Para cobrar premios o confirmar los resultados, verifique siempre su boleto en un punto de venta oficial o en la web de JuegosONCE.

