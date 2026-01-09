Una fuerte explosión ocurrida alrededor de las 16:10 horas esta tarde provocó el derrumbe parcial de un edificio en la calle Azcoitia, número 19, en el barrio de Carabanchel, según informaron fuentes de la Policía Nacional presentes en el lugar.

Los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento de una persona y un herido grave, mientras que los bomberos lograron rescatar a cuatro personas atrapadas entre los escombros. Además, el Samur informó que ocho personas sufrieron heridas leves, atendidas en el mismo lugar.

Según los primeros informes, la explosión se originó en la cuarta planta del inmueble, afectando especialmente la cocina y la terraza de la vivienda. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid lograron extinguir las llamas y ventilar la gran carga de humo que se había acumulado, evitando daños mayores en otras viviendas.

El Samur atendió a una mujer con quemaduras leves en las manos y crisis de ansiedad, sin necesidad de traslado hospitalario. Mientras tanto, Policía Municipal regula el tráfico y colabora en la identificación de los vecinos afectados. El Samur Social ha ofrecido alojamiento temporal a la familia de la vivienda donde se originó el fuego.

Vecinos de los edificios cercanos relataron que escucharon “una fuerte explosión” seguida de gritos de auxilio de los residentes, y que debieron evacuar sus viviendas. La zona permanece acordonada por la Policía Nacional mientras continúan las labores de seguridad y rescate.