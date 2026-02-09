Ceuta cuenta este lunes con varias farmacias de guardia que garantizan la atención farmacéutica durante toda la jornada, tanto en horario diurno como nocturno. Este sistema permite a los vecinos acceder a medicamentos y asesoramiento sanitario en cualquier momento, incluso fuera del horario habitual de apertura.

Según la información facilitada, las farmacias de guardia para el día de hoy son las siguientes:

Centro: Farmacia RUIZ C.B.

Farmacia Campo Exterior: Farmacia CRUZ BLASCO

Farmacia Turno de noche: Farmacia PUYA C.B.

Estas farmacias se reparten por zonas para asegurar la cobertura en toda la ciudad. Durante el día, las de Centro y Campo Exterior atienden a la población en sus respectivos turnos, mientras que por la noche la farmacia designada asume la atención de urgencias en todo el municipio.

El sistema de guardias en Ceuta permite disponer de servicio farmacéutico las 24 horas. Habitualmente, el turno diurno se extiende desde la mañana hasta las 23:00 horas, y el nocturno desde esa hora hasta la mañana del día siguiente, garantizando así la continuidad asistencial.

Las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de este servicio para pacientes que necesitan medicación urgente o continuidad en sus tratamientos. Se recomienda a los ciudadanos comprobar la farmacia asignada a cada turno antes de desplazarse y acudir con receta médica cuando sea necesaria para la dispensación de determinados medicamentos.