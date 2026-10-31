Las farmacias de guardia en Ceuta este domingo, 1 de noviembre de 2026, son Hispania, en la Zona Centro, y Puya C.B., en Campo Exterior y en el turno de noche, según el calendario de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Lee tambien: El tiempo en Ceuta hoy, domingo 1 de noviembre: máxima de 23 °C

Zona Centro

HISPANIA, dirección: C/ Alcalde Fructuoso Miaja, nº 14. Teléfono: 956 51 25 30.

Campo Exterior

PUYA C.B., dirección: C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL). Teléfono: 956 50 04 20.

Turno noche

PUYA C.B., dirección: C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL). Teléfono: 956 50 04 20.

Para agilizar la atención, conviene acudir con la receta médica cuando sea necesaria, especialmente durante el turno de noche.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Horario de la guardia: turno de día de 9:00 a 23:00 (de 10:00 a 23:00 en días festivos) y turno de noche de 23:00 a 9:00, según la Consejería de Sanidad.

Lee tambien: Ferry Ceuta-Algeciras hoy, 1 de noviembre: horarios

Fuente: calendario de guardias de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Consulta también nuestra página de farmacias de guardia en Ceuta.

Te puede interesar