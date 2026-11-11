Las recientes declaraciones de Macarena Gómez sobre la desigualdad de género en la industria del cine han generado una reacción notable por parte de su compañero de reparto en ‘La que se avecina’, Fernando Tejero. Durante la premier de la película ‘Fiesta Pagäna’ en Madrid, Gómez expresó que, a lo largo de su carrera, no ha experimentado un trato diferente por ser mujer.

Lee tambien: Iker Jiménez responde a las críticas sobre sus propiedades inmobiliarias: «Tenemos una vivienda y una oficina, pero nos gustaría tener 50»

La actriz, que ha trabajado de manera constante desde sus inicios, afirmó sentirse afortunada y aseguró que, a pesar de ser mujer y tener 50 años, nunca ha trabajado más que ahora. Gómez enfatizó que no se le ha exigido más que a un hombre en su profesión y se describió como una persona muy trabajadora, disciplinada e independiente.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Reacción de Fernando Tejero

Fernando Tejero, al conocer las declaraciones de Gómez, expresó su desacuerdo a través de comentarios en un post de Instagram. El actor calificó las palabras de su compañera como «muy fuertes» y «vergonzosas», según lo analizado por el presentador de TVE Javi Hoyos.

Lee tambien: Fuerte crítica a la entrevista de ‘La Revuelta’ a Shakira: califican la emisión de «lo peor que se ha emitido»

Las declaraciones de Gómez y la respuesta de Tejero han suscitado un debate sobre la percepción de la desigualdad de género en el ámbito cinematográfico, reflejando las diferentes experiencias y opiniones dentro de la industria.

¿Vas al cine en Ceuta? Consulta qué películas echan hoy en Multicines Marina, los horarios y los estrenos de la semana.