La operación policial se salda con 58 detenidos en las provincias de Alicante y Valencia tras destapar una trama organizada que sustraía masivamente carburante de los depósitos de una empresa de transportes para comercializarlo en el mercado negro a mitad de precio.

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La Guardia Civil y los cuerpos policiales han desarticulado una red criminal dedicada al robo sistemático y la posterior venta ilegal de combustible en la Comunidad Valenciana. La operación, que ha culminado con la detención de un total de 58 personas, pone fin a una actividad ilícita mediante la cual la organización comercializaba el litro de carburante a un precio anticrisis de tan solo un euro, muy por debajo de las tarifas oficiales en las estaciones de servicio.

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Extracción sistemática de una flota de autobuses

El modus operandi de la red se centró en la provincia de Alicante y zonas de Valencia, donde los arrestados aprovechaban el acceso a las instalaciones de una importante flota de autobuses. Los miembros de la trama sustraían de forma continuada grandes volúmenes de gasóleo directamente de los depósitos de los vehículos profesionales, eludiendo los controles habituales y generando un perjuicio económico millonario a la empresa afectada.

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Una vez obtenido el botín, el combustible era redistribuido rápidamente a través de una red de clientes y contactos que se beneficiaban de la mercancía rebajada. Con un precio de venta fijado en un euro el litro, los implicados conseguían dar salida con gran facilidad a miles de litros semanales, operando al margen de cualquier normativa fiscal, de control metrológico o de seguridad en la manipulación de productos inflamables.

Un operativo con cerca de sesenta arrestados

La magnitud del entramado ha requerido una compleja investigación que se ha saldado con 58 detenciones, imputándoseles delitos de pertenencia a organización criminal, hurto continuado de gran valor y fraude fiscal. Las autoridades continúan con las pesquisas para determinar el alcance total del dinero defraudado y si existen más puntos de distribución clandestina vinculados a esta red en el territorio valenciano.