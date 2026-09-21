Del 21 al 27 de septiembre de 2026, Escorpio debe priorizar decisiones prácticas y conversaciones aplazadas: lo que se hable esta semana influirá en proyectos y relaciones cotidianas en Ceuta.

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Amor y relaciones

Del 21 al 23 se abre una franja para abordar asuntos pendientes. En parejas consolidadas, toca revisar expectativas y repartir tareas; en casos de distancia emocional, busque la causa, no se quede en reproches.

Entre el 24 y el 26 sube la intensidad y la necesidad de tener la razón; evite tonos tajantes con personas con las que comparte rutinas en Ceuta —compañeros de trabajo, amistades o vecinos—, y prefiera reformular antes que imponer.

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Hacia el 27 disminuye el impulso emocional y mejora la receptividad: cierre malentendidos con propuestas concretas y sin promesas que no pueda cumplir.

Trabajo y finanzas

Los primeros días (21–23) favorecen detectar fallos en procesos y comunicación; eso le coloca en posición de liderar mejoras si prepara el siguiente paso antes de pedir apoyo.

Del 24 al 26 aumenta la carga mental: las tareas piden constancia más que improvisación. Si dirige un equipo o trata con proveedores, revise acuerdos y plazos; en lo financiero, priorice gastos esenciales y evite decisiones impulsivas.

El 27 es propicio para ordenar cuentas y cerrar gestiones pendientes; una revisión de los gastos cotidianos puede recuperar control sin grandes cambios.

Salud y bienestar

Entre el 21 y el 24 la energía se concentra pero también aumenta la tensión acumulada; vigile el descanso.

Incorpore rutinas breves —respiración, estiramientos, caminatas moderadas— que reduzcan la tensión más que los esfuerzos extremos. Entre el 25 y el 27, mantener horarios y cuidar la alimentación mejora la estabilidad mental; si nota la mente acelerada, cambie de actividad para romper el bucle.

Días clave de la semana

Martes 22: buena jornada para conversaciones necesarias en pareja o con alguien de confianza; lo que se aclara aquí evita tensiones posteriores.

buena jornada para conversaciones necesarias en pareja o con alguien de confianza; lo que se aclara aquí evita tensiones posteriores. Jueves 24: día de mayor carga laboral; revisa plazos, mensajes y responsabilidades para no acumular trabajo “para luego”.

día de mayor carga laboral; revisa plazos, mensajes y responsabilidades para no acumular trabajo “para luego”. Sábado 26: favorable para ajustar hábitos de bienestar; mejor cuando se busca constancia y se reduce el ritmo.

Consejo semanal para Escorpio

Ordene lo esencial, comunique con precisión y consolide al final. En Ceuta, donde la vida cotidiana depende de horarios y redes cercanas, esa secuencia ayuda a mantener la calma necesaria para decidir con criterio.

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