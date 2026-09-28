Del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026, Leo debe ordenar prioridades: afinar la comunicación y dar más margen a las decisiones en Ceuta, donde los desplazamientos y la agenda condicionan el día a día.

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El foco será cómo expresas tus necesidades, gestionas el tiempo y conviertes energía en resultados sostenibles.

Amor y relaciones

Lo que se dice con intención pesa más que lo que se sobreentiende.

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En pareja, hay una ventana para hablar de planes sin convertir la conversación en un examen. En Ceuta, donde las rutinas familiares y sociales marcan la semana, resulta útil acordar pequeñas rutinas —un tiempo propio, una salida breve o una cita planificada— que se mantengan cuando aumente la carga de actividades.

Si estás soltero, los encuentros surgirán en situaciones cotidianas y en lugares de paso; no aceleres: observa, pregunta y deja que el vínculo marque su ritmo. Si aparece fricción, céntrate en qué necesitas tú y qué necesita la otra parte; cambiar el tono suele abrir espacios de entendimiento.

Trabajo y finanzas

La semana exige priorizar: distingue tareas urgentes de las que pueden esperar sin perjudicar el resultado.

Revisa plazos y evita enviar mensajes “en caliente”, especialmente si coordinas con varias personas o trabajas desde distintos frentes. En finanzas, piensa en mejoras y ajustes: compras útiles, revisiones y cambios de hábito. Evita decisiones impulsivas basadas solo en una necesidad momentánea; planifica pagos y gestiones con antelación y comprueba la información antes de cerrar trámites.

Pide respuestas claras cuando las necesites: un “sí” o un “no” evita malentendidos y te permite demostrar más con menos desgaste.

Salud y bienestar

Establecer una rutina ayudará a que la mente y el cuerpo vayan en la misma dirección.

Si notas que la mente va más rápido que el cuerpo, pon pausas reales: descanso nocturno suficiente, alimentación regular e hidratación, sobre todo en jornadas largas fuera de casa. Favorecen las actividades de intensidad moderada y continuada —una caminata sostenida, estiramientos o ejercicios para descargar tensión—; no hace falta abarcarlo todo, sí mantener la constancia.

Días clave de la semana

Martes, 29 de septiembre: buen día para encarrilar conversaciones importantes. Puede aclararse un malentendido en el ámbito laboral o una necesidad en pareja.

buen día para encarrilar conversaciones importantes. Puede aclararse un malentendido en el ámbito laboral o una necesidad en pareja. Jueves, 1 de octubre: favorece la planificación. Si en Ceuta tienes desplazamientos o una agenda cargada, es un momento útil para ordenar prioridades y evitar retrasos.

favorece la planificación. Si en Ceuta tienes desplazamientos o una agenda cargada, es un momento útil para ordenar prioridades y evitar retrasos. Sábado, 3 de octubre: el bienestar mejora con rutinas simples. Es un día adecuado para bajar el ritmo y cuidar el descanso, sin exigirte demasiado.

Consejo semanal para Leo

Convierte tu energía en decisiones claras y en gestos coherentes: mantén el control del ritmo y cuida cómo comunicas; así el entorno en Ceuta responderá con más facilidad.

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