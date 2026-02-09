El presidente de Israel, Isaac Herzog, calificó este lunes en Sídney el atentado antisemita ocurrido en diciembre pasado en la playa de Bondi como un ataque no solo contra la comunidad judía, sino contra los valores fundamentales de la democracia. Herzog advirtió que el creciente odio hacia los judíos constituye una «emergencia global».

Durante su visita oficial de cuatro días, Herzog, acompañado de su esposa Michal Herzog, colocó una corona de flores y dos piedras traídas de Jerusalén en el memorial del Pabellón de Bondi, donde también saludó a familiares de las víctimas. El ataque, ocurrido el 14 de diciembre durante una celebración de Janucá y que dejó 16 muertos, incluido uno de los agresores, buscaba atentar contra «la santidad de la vida humana, la libertad religiosa y la tolerancia», afirmó el mandatario israelí.

Herzog también destacó la solidaridad mostrada por la ciudadanía australiana tras el atentado y agradeció el apoyo del Gobierno local. «Cuando una comunidad es atacada, debemos estar unidos. El silencio frente al odio es complicidad», declaró, en referencia a las medidas adoptadas por las autoridades australianas para reforzar la seguridad y prevenir expresiones antisemitas.

La visita del presidente israelí incluye encuentros con altas autoridades, incluido el primer ministro Anthony Albanese, quien afirmó que el viaje busca «apoyar a la comunidad judía» tras un ataque que calificó de «devastador».

El viaje de Herzog se desarrolla en un contexto de tensión en Sídney, con protestas convocadas en favor de Palestina. Al respecto, el presidente israelí advirtió que «cuestionar la existencia del Estado judío y su derecho a la autodeterminación cruza una línea hacia el antisemitismo».

Ante la llegada del mandatario, las autoridades australianas ampliaron las restricciones para la celebración de protestas en el centro de Sídney y en zonas del este de la ciudad, incluyendo Bondi, medida que los organizadores han recurrido ante los tribunales. Se esperan movilizaciones también en otras ciudades, como Melbourne, Brisbane, Canberra, Adelaida y Hobart.